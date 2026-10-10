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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перейра раскритиковал бой Ган – Хокит: «Почему Нуньес и Харрисон не в главном событии? Помогу с продвижением этого поединка»

Алекс Перейра считает, что титульный бой между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом не заслуживает статуса главного события UFC 334.

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