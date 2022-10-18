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Перес о «Золотом мяче» для голкиперов: «Все знают, что обладатель приза имени Яшина – лучший вратарь мира. Возможно, однажды он будет признан лучшим игроком»

Флорентино Перес считает, что у вратарей есть шансы на получение «Золотого мяча». – Сложно ли вратарю выиграть «Золотой мяч»? – Нет, потому что сейчас вручается приз имени Яшина.

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