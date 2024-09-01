Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки и Кирово

ТАСС/Дмитрий Харичков Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением от ВСУ населенного пункта Константиновка и Кирово в ДНР, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
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