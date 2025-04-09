"Калибры" во льдах: "Иван Папанин", "Якутия" - ледоколы, который умеют стрелять

КОШКИН Ледокол с "Калибрами" Если Запад только начинает дрожать от арктической "лихорадки", то новые российские ледоколы стали ферзями, которые уже поставили наших заклятых "друзей" в позицию вечного цугцванга.
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