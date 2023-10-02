Онколог Черемушкин назвал причины «омоложения» рака

Проявление опухолевой патологии в более молодом возрасте абсолютно понятно и объяснимо. Об этом 1 октября заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с Пятым каналом.
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