Avia.pro - СМИ Инцидент в хостеле Пушкино: угрозы, оскорбления и мгновенное "прозрение" В подмосковном Пушкино разразился инцидент, который еще долго будут обсуждать на кухнях и в социальных сетях.
«Женщины из кишлаков и аулов себя берегут»: Русская Община заставила извиниться иноземца за дерзкие слова
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Дай Бог здоровья НАШЕЙ РУССКОЙ ОБЩИНЕ и низкий им поклон за их ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРУДЫ!!!! Но этим мастурбекам ржавым прогнившим нутро веры нет от слова совсем!!! За любое грубое слово и не дай бог за поднятую руку их нужно 3,14здить, 3,14здить и ещё раз 3,14здить, потом пусть его этно опг за этого ржавого выплатят 1 000 000 за оскорбление любого коренного гражданина РФ, а за преступление от 10 000 000 рублей за одного ржавого. Нехрена мендальничать с ними!!! И более того, МЫ КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ их , ржавых в гости не звали!!! А В. Васильев в своём интервью признался в предательстве коренного народа России по ввозу сюда не просто ржавых умом и сущностью, но преступных, ваххабитских особей, с этим его можно "поздравить"! Ведь он и его партия под угу и ага это сделали, тихим сапом! Но почему они ДЕПУТАТЫ, живущие на зарплату формируемую коренным народом России и его налогами работают против народа России, а "слуги"????!!!! На наши налоги значит НАМ навязываются проблемы, вплоть до насилия, убийств, грабежей , денег им мало, крови нужно?????!!!!! Сколько крови уже вытекло????!!! И никто за это даже не ответил!!! А народ России после НАШЕЙ ПОБЕДЫ НА СВО СПРОСИТ!!! Пора всех фанатов ржавых из засразии и закавказья заставить платить за их поганый язык и поганые руки - это действительно справедливо!!!!!!
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5 час.
М
ММ
ЗА БАЗАР НАДО ОТВЕЧАТЬ! Сказал, что отрежет голову, значит угроза убийства и уголовная статья. Пусть посидит на дорожку.
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4 час.
НП
Наталья Павлова
"...Возможно, этот инцидент станет уроком не только для главного героя, но и для всех, кто забывает, что "в чужой монастырь со своим уставом не ходят"..." А лучше было бы, если бы этот инцидент, да и многие другие, стали уроком для российского правительства. Сто́ит ли завозить в Россию таких неадекватов? И нечего с ними церемониться и выслушивать от них извинения, тех, кто не понимает, что он не у себя дома, что он здесь не хозяин, а нежеланный гость, и потому вести себя должен тише воды, ниже травы, сразу гнать, если с роднёй приехал, то со всей роднёй.
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4 час.
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