«Женщины из кишлаков и аулов себя берегут»: Русская Община заставила извиниться иноземца за дерзкие слова

МП

Михаил Пантюхин

Дай Бог здоровья НАШЕЙ РУССКОЙ ОБЩИНЕ и низкий им поклон за их ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРУДЫ!!!! Но этим мастурбекам ржавым прогнившим нутро веры нет от слова совсем!!! За любое грубое слово и не дай бог за поднятую руку их нужно 3,14здить, 3,14здить и ещё раз 3,14здить, потом пусть его этно опг за этого ржавого выплатят 1 000 000 за оскорбление любого коренного гражданина РФ, а за преступление от 10 000 000 рублей за одного ржавого. Нехрена мендальничать с ними!!! И более того, МЫ КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ их , ржавых в гости не звали!!! А В. Васильев в своём интервью признался в предательстве коренного народа России по ввозу сюда не просто ржавых умом и сущностью, но преступных, ваххабитских особей, с этим его можно "поздравить"! Ведь он и его партия под угу и ага это сделали, тихим сапом! Но почему они ДЕПУТАТЫ, живущие на зарплату формируемую коренным народом России и его налогами работают против народа России, а "слуги"????!!!! На наши налоги значит НАМ навязываются проблемы, вплоть до насилия, убийств, грабежей , денег им мало, крови нужно?????!!!!! Сколько крови уже вытекло????!!! И никто за это даже не ответил!!! А народ России после НАШЕЙ ПОБЕДЫ НА СВО СПРОСИТ!!! Пора всех фанатов ржавых из засразии и закавказья заставить платить за их поганый язык и поганые руки - это действительно справедливо!!!!!!