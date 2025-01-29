«Женщины из кишлаков и аулов себя берегут»: Русская Община заставила извиниться иноземца за дерзкие слова

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Дай Бог здоровья НАШЕЙ РУССКОЙ ОБЩИНЕ и низкий им поклон за их ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРУДЫ!!!! Но этим мастурбекам ржавым прогнившим нутро веры нет от слова совсем!!! За любое грубое слово и не дай бог за поднятую руку их нужно 3,14здить, 3,14здить и ещё раз 3,14здить,  потом пусть его этно опг за этого ржавого выплатят 1 000 000 за оскорбление любого коренного гражданина РФ,  а за преступление от 10 000 000 рублей за одного ржавого. Нехрена мендальничать с ними!!! И более того,  МЫ КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ их , ржавых в гости не звали!!! А В. Васильев в своём интервью признался в предательстве коренного народа России по ввозу сюда не просто ржавых умом и сущностью,  но преступных, ваххабитских особей,  с этим его можно &quot;поздравить&quot;! Ведь он и его партия под угу и ага это сделали, тихим сапом! Но почему они ДЕПУТАТЫ, живущие на зарплату формируемую коренным народом России и его налогами работают против народа России, а &quot;слуги&quot;????!!!! На наши налоги значит НАМ навязываются проблемы, вплоть до насилия, убийств, грабежей , денег им мало,  крови нужно?????!!!!! Сколько крови уже вытекло????!!! И никто за это даже не ответил!!! А народ России после НАШЕЙ ПОБЕДЫ НА СВО СПРОСИТ!!! Пора всех фанатов ржавых из засразии и закавказья заставить  платить за   их поганый язык и поганые  руки - это   действительно  справедливо!!!!!!
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5 час.
М
ММ
ЗА БАЗАР НАДО ОТВЕЧАТЬ! Сказал, что отрежет голову, значит угроза убийства и уголовная статья. Пусть посидит на дорожку.
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4 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;...Возможно, этот инцидент станет уроком не только для главного героя, но и для всех, кто забывает, что &quot;в чужой монастырь со своим уставом не ходят&quot;...&quot; А лучше было бы, если бы этот инцидент, да и многие другие, стали уроком для российского правительства. Сто́ит ли завозить в Россию таких неадекватов? И нечего с ними церемониться и выслушивать от них извинения, тех, кто не понимает, что он не у себя дома, что он здесь не хозяин, а нежеланный гость, и потому вести себя должен тише воды, ниже травы, сразу гнать, если с роднёй приехал, то со всей роднёй.
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4 час.

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