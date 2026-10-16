Такого понятия, как материнский инстинкт, в науке не существует. Навыки ухода за новорожденным оба родителя получают исключительно с опытом, заявил в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» врач-неонатолог Владислав Чинчак.
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