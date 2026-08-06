Собянин: Строительство метро вышло на максимальный темп за пять лет

С 2011 года в Москве проложили более 270 километров линий, построено и реконструировано 127 станций, 14 электродепо (включая вагоноремонтный завод «Братеево») Московского метрополитена и Московского центрального кольца.
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