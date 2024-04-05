Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Nina Pudikova
    Помоги, Боже, в выздоровлении!!!Чибиса на вертоле...
  • Алексей
    А почему Вы думаете, что главнюки-бандерлоги сидят на Банковой? Сообщаю конфиденциально, их там нет.Третий удар по Кр...
  • radiofree RF
    Да,по Банковой бить низя,а ведь сразу же решили бы кучу проблем.Третий удар по Кр...

Третий удар по Крымскому мосту

Третий удар по Крымскому мосту

Британия подсчитала — потребуется 10−20 ракет Автор: Александр Ситников  Руководство ГУР обещает уничтожить символ России в первом полугодии 2024 года Британское издание The Guardian опубликовало статью о возможном украинском ударе по Крымскому мосту с громким заголовком «Нет выбора».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Давно пора...
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10 час.
radiofree RF
Да,по Банковой бить низя,а ведь сразу же решили бы кучу проблем.
Ответить
7 час.
А
Алексей
А почему Вы думаете, что главнюки-бандерлоги сидят на Банковой? Сообщаю конфиденциально, их там нет.
Ответить
6 час.

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