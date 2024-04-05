Британия подсчитала — потребуется 10−20 ракет Автор: Александр Ситников Руководство ГУР обещает уничтожить символ России в первом полугодии 2024 года Британское издание The Guardian опубликовало статью о возможном украинском ударе по Крымскому мосту с громким заголовком «Нет выбора».
Третий удар по Крымскому мосту
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Давно пора...
Ответить
10 час.
radiofree RF
Да,по Банковой бить низя,а ведь сразу же решили бы кучу проблем.
Ответить
7 час.
А
Алексей
А почему Вы думаете, что главнюки-бандерлоги сидят на Банковой? Сообщаю конфиденциально, их там нет.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии