Ирина Круг, вдова Михаила Круга, редко говорит о личном. Тем заметнее её объяснение, почему она не вмешивается в семьи взрослых детей: у дочери Марины уже есть своя семья и дочка Виктория, Александр женился, а сама певица держится дистанции — и считает её уважительной.