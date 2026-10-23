Ирина Круг, вдова Михаила Круга, редко говорит о личном. Тем заметнее её объяснение, почему она не вмешивается в семьи взрослых детей: у дочери Марины уже есть своя семья и дочка Виктория, Александр женился, а сама певица держится дистанции — и считает её уважительной.
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