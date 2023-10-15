Роскошь и стиль: что кроется за привычкой к шикарной жизни

Что кроется за этой жаждой роскоши с психологической точки зрения, и как она влияет на наше благополучие и самопонимание – рассказывает Алена Алексеева, психолог, коуч, владелец онлайн-школы, автор трансформационных курсов "Лаборатория счастья 3.
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