Роскошь и стиль: что кроется за привычкой к шикарной жизни

Что кроется за этой жаждой роскоши с психологической точки зрения, и как она влияет на наше благополучие и самопонимание – рассказывает Алена Алексеева, психолог, коуч, владелец онлайн-школы, автор трансформационных курсов "Лаборатория счастья 3.