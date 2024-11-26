В Петербурге «Яндекс» и Росатом могут стать резидентами новой ОЭЗ «Дыбенко»

Площадь особой экономической зоны составит порядка 27 гектар В Петербурге территория особой экономической зоны (ОЭЗ) стала в 2023 году почти в два раза больше, а ее резиденты принесли Северной столице 115,4 миллиардов инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии