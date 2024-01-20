В Сочи построят круглогодичный гольф-курорт

Круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок планируется создать в Сочи к 2028 году. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава сельхозпредприятия «Агрокомплекс имени Ткачева» Александр Ткачев.