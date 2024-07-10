Уральские авиалинии запускают чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх

Рейсы начнутся 1 ноября 2024 года и продолжатся до 18 марта 2025 года.Авиакомпания «Уральские авиалинии» в партнерстве с туроператором Fun&Sun объявила о запуске новой программы чартерных рейсов из Перми в популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх.