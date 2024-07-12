Полковник РФ: Украину десять лет готовили к конфликту с Россией

Украина в течение десяти лет вела подготовку к масштабному конфликту с Россией и создавала агентурную сеть в Крыму, заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, 12 июля сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии