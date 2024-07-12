Полковник РФ: Украину десять лет готовили к конфликту с Россией

Украина в течение десяти лет вела подготовку к масштабному конфликту с Россией и создавала агентурную сеть в Крыму, заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов, 12 июля сообщает РИА Новости.