Ни мира, ни войны...

На днях я в посте Лучше раздавить гадину не тогда, а сейчас, раз уж мы начали.писала, что вообще-то тексты нашего дорогого Димитрия-Принудителя нам как бальзам на рану, свет в окошке и так далее, но недавно наш Димитрий-Грузиноборец сделал прогноз, вызвавший у меня недоумение.
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