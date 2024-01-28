Депутаты попросили ФНС проверить налоги VIP-блогера Тлиашиновой

Telegram-канал Инны Тлиашиновой Депутаты Госдумы РФ подготовили запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить VIP-блогера Инну Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства, а также использование схем ухода от налогов, которыми пользовалась Елена Блиновская, сообщили "Известия".