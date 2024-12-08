От триплексных патронов до дульных насадок: в немецкой прессе перечислили способы борьбы пехоты с дронами Засилье малогабаритных дронов на поле боя требует разработки средств противодействия им.
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От триплексных патронов до дульных насадок: в немецкой прессе перечислили способы борьбы пехоты с дронами Засилье малогабаритных дронов на поле боя требует разработки средств противодействия им.
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