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Экс-министр финансов назвал ключевые ошибки при накоплении денег

Экс-министр финансов назвал ключевые ошибки при накоплении денег

Для формирования накоплений не обязательно иметь огромные доходы, гораздо важнее избегать стратегических ошибок, о которых рассказал бывший министр финансов, президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в пятницу, 22 октября.

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