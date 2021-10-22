Экс-министр финансов назвал ключевые ошибки при накоплении денег

Для формирования накоплений не обязательно иметь огромные доходы, гораздо важнее избегать стратегических ошибок, о которых рассказал бывший министр финансов, президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в пятницу, 22 октября.
Для формирования накоплений не обязательно иметь огромные доходы, гораздо важнее избегать стратегических ошибок, о которых рассказал бывший министр финансов, президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в пятницу, 22 октября.
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