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The Moscow Post

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В Северной столице предложили ввести нештрафуемый период ожидания полиции на парковке

В Северной столице предложили ввести нештрафуемый период ожидания полиции на парковке

Депутат Заксобрания Петербурга от фракции "Единая Россия" Павел Крупник предложил ввести в РФ период ожидания сотрудников полиции в зоне платной парковки, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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