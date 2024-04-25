В Северной столице предложили ввести нештрафуемый период ожидания полиции на парковке

Депутат Заксобрания Петербурга от фракции "Единая Россия" Павел Крупник предложил ввести в РФ период ожидания сотрудников полиции в зоне платной парковки, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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