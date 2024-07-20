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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Арсенала» и Бразилии Андре Сантос сыграет в чемпионате Брянской области за «Сокол» Сельцо. Его встретили хлебом и солью

В Россию приехал экс-защитник «Арсенала» и национальной бразильской команды Андре Сантос. «Сокол» из города Сельцо объявил, что 41-летний Сантос выйдет на поле в матче с «Авангардом» в рамках первенства Брянской области.

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