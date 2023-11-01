Небензя: Израиль как оккупирующая держава не обладает правом на самооборону

Израиль не имеет права на самооборону, так как является оккупирующей страной. Об этом во время 10-й чрезвычайной специальной сессии заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
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