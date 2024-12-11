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Председатель подмосковного СНТ с сыном-подростком избил дедушку за интернет

Массовая драка с участием подростка произошла в подмосковном СНТ "Богатырь". Местные жители рассказали РЕН ТВ, что председатель товарищества Дмитрий Мосесов запретил владельцам домов самостоятельно подключать интернет, а потом вместе со своим сыном-боксером избил прибывшего для выполнения работ 65-летнего электрика.

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