В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American College of Surgeons, ученые из Американской коллегии хирургов (American College of Surgeons) обнаружили, что у пациентов с аппендицитом в возрасте до 50 лет существует повышенный риск рака аппендикса из-за роста карциноидов, медленно растущего типа нейроэндокринной опухоли.