Intel Core i9-14900T примерно равен AMD Ryzen 9 7900 и на 22% медленнее i9-14900K В сеть утекли резу...

Intel Core i9-14900T примерно равен AMD Ryzen 9 7900 и на 22% медленнее i9-14900KВ сеть утекли результаты тестирования процессоры Intel Core i9-14900T в Geekbench 6, которые показали, что этот относительно не прожорливый чип всего на 22% медленнее базового i9-14900K и способен состязаться с AMD Ryzen 9 7900.
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