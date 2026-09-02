Собянин: В августе к Москве летели более 8 тысяч дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 беспилотных летательных аппаратов.
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