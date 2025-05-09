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salekhard.online

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Бессмертный полк в Салехарде. Истории горожан

Бессмертный полк в Салехарде. Истории горожан

Истории героев своей семьи рассказывают салехардцы.  #ГодГероевСалехард #ГодГероев89 #ГОД_ЗАЩИТНИКА_ОТЕЧЕСТВА_2025 #Победа80   Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.

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