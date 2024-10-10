«РБК-Украина»: Буданова* планировали отстранить от решений об ударах по РФ

В материале «РБК-Украина» отмечается, что разговоры об увольнении руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* связаны с конфликтом с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.
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