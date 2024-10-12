Politico: Байден потребовал от Ирана прекратить строить заговоры против Трампа

Вашингтон будет рассматривать покушение на жизнь экс-президента как акт войны, пишет газетаПрезидент США Джо Байден потребовал от иранских властей прекратить строить заговоры против своего предшественника, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа и других бывших высокопоставленных чиновников.
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