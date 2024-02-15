Уткин жестко высказался о сроке Промеса

Василий Уткин в крайне жесткой форме осудил форварда «Спартака» Куинси Промеса. Известный комментатор, блогер и обозреватель Василий Уткин поделился мыслями о приговоре, вынесенном нидерландским судом по делу Куинси Промеса.
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