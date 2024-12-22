Избранный президент США Дональд Трамп может внести вклад в разрешение украинского кризиса, предложив сотрудничество в области Арктики.
RS: Трамп с помощью Арктики хочет прекратить украинский конфликт
Комментарии
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Daddy Bo
Одну землю в Арктике уже Америке продали чуть не задаром. А Трамп, оказывается, Путина совсем не понял. Или нам дурака валяет.
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9 час.
Александр Рус
пора этого придурка просто послать...будет еще эта мразь что-то предлагать
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5 час.
Владимир Алтайцев
Бойтесь данайцев, дары приносящих" Гомер это сказал ещё 2500 лет назад. Но слова бессмертны.
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5 мин.
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