Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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RS: Трамп с помощью Арктики хочет прекратить украинский конфликт

RS: Трамп с помощью Арктики хочет прекратить украинский конфликт

Избранный президент США Дональд Трамп может внести вклад в разрешение украинского кризиса, предложив сотрудничество в области Арктики.

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Комментарии
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Daddy Bo
Одну землю в Арктике уже Америке продали чуть не задаром.   А Трамп, оказывается, Путина совсем не понял. Или нам дурака валяет.
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9 час.
Александр Рус
пора этого придурка просто послать...будет еще эта мразь что-то предлагать
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5 час.
Владимир Алтайцев
Бойтесь  данайцев, дары  приносящих&quot;  Гомер  это сказал  ещё  2500 лет назад. Но слова  бессмертны.
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