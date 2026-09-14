Путин приветствовал гостей Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

В воскресенье, 13 сентября, в Екатеринбурге официально открылся Международный фестиваль молодежи, на который съехались более 10 тысяч молодых людей из 191 страны.
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