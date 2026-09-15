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Ирина Безрукова не стала скрывать, что впервые за 20 лет оформила больничный

Ирина Безрукова не стала скрывать, что впервые за 20 лет оформила больничный

Актриса Ирина Безрукова впервые за 20 лет оформила больничный — поводом стал перелом ноги. О том, как проходит восстановление, она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

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