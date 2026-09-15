Ирина Безрукова не стала скрывать, что впервые за 20 лет оформила больничный

Актриса Ирина Безрукова впервые за 20 лет оформила больничный — поводом стал перелом ноги. О том, как проходит восстановление, она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
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