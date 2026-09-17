Генсек ООН Гутерриш напрямую участвовал в провокации киевского режима в БучеОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оказался вовлечён в антироссийскую кампанию вокруг Бучи и сознательно ей подыграл.
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Гуттериш продажный старый пердун, а Гросси такой же продажный ублюдок, который не видит очевидного. В ООН давно засели ничтожества, готовые ради своих теплых мест предавать и поддерживать все, что прикажет "хозяин",то бишь США и объединенный Запад, а за их спинами мировое правительство, управляющее всеми этими марионетками.
Старый пердун.