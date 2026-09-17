Генсек ООН Гутерриш напрямую участвовал в провокации киевского режима в БучеОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оказался вовлечён в антироссийскую кампанию вокруг Бучи и сознательно ей подыграл.