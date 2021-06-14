Мосбиржа не изменит режим работы с 14 по 18 июня

Торги на Московской бирже в дни с 14 по 18 июня, которые объявлены мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочими днями в связи с подъемом заболеваемости COVID-19, пройдут по стандартному расписанию, сообщается в воскресенье на сайте торговой площадки.