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Мосбиржа не изменит режим работы с 14 по 18 июня

Торги на Московской бирже в дни с 14 по 18 июня, которые объявлены мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочими днями в связи с подъемом заболеваемости COVID-19, пройдут по стандартному расписанию, сообщается в воскресенье на сайте торговой площадки.

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