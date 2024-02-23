Депутат Чепа: заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением Запада

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением со стороны западных стран.
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