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Депутат Чепа: заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением Запада

Депутат Чепа: заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением Запада

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением со стороны западных стран.

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