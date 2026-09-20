Архангельские врачи полтора часа спасали зрение пострадавшего в аварии на М-8

Пациента с тяжелейшими повреждениями глаза оперировала под микроскопом врач Архангельской клинической офтальмологической больницы Анна Бежанидзе — операция длилась полтора часа.
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