Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш. Далее обращение Валентины Ивановны Матвиенко: "Никакого исправления и покаяния в таких случаях нет, подобные поездки на новые территории неискренние.
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