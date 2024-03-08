Театр абсурда
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Театр абсурда

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Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш. Далее обращение Валентины Ивановны Матвиенко: "Никакого исправления и покаяния в таких случаях нет, подобные поездки на новые территории неискренние.

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