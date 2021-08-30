Кость с барского стола: Байден выделил Украине военную помощь

События в миреПолитикаКость с барского стола: Байден выделил Украине военную помощь Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счёт средств Пентагона.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLiudmila Kosteley (Моисеева)С Афганистаном покончили. Дали проблемы России и Китаю, а дальше Украина на очереди. Растянут на годы. Им нужна ВЯЛОТЕКУЩАЯ ВОЙНА на Украине. Был ТЕЛЕМОСТ на Западе в 2015, так там так и сказали. ВЯЛОТЕКУЩАЯ ВОЙНА. У РФ сейчас последний шанс прекратить ВСЁ это, не обращая внимания на ВЫПАДЫ Запада и США. Они не соблюдают НИ ОДНОГО ЗАКОНА! И ООН на их стороне. Неужели ВАМ, Россия, до сих пор неясно, что всё направлено на ВАС. А вы всё боитесь, что скажут Международные сообщества. Аналогично, как на шабаше в Крымской платформе:"Нас МНОГО, аж 46 стран!"-сказал Клоун.Как их там кулеба сказал:"Когда петух засвистит". Ждите, ждите....ЕСПЧ уже вас послал, ООН "приказывает" разместить беженцев в ЕС и РФ итд. , а почему не у ВИНОВНИКА этих трагедий?! Если США обяжут (что это нереально), то они прикажут разместить на Украине. Или украинцы сами пригласят талибов и ИГИЛ к себе, за алмазы. Самолёт-то продали. А долги не выплачены МВФ, вот и разместят на землях, что должны за долг отдать. В любом случае США отвертится. А у нас на границе ИГИЛ ещё появится "брат бандеры". Вообще тогда не выкурете. Ждите, США могут такой подарочек сделать.Зачем им нужна Украина? Как запасной аэродром, для своих выкормлишей ИГИЛа , и некоторых талибов (когда им запретят убивать).Пока США не до России, ПОРА идти! Освобождать НАШИХ! Сколько шансов упустили?! Такого больше шанса не будет!Liudmila Kosteley (Моисеева)И ещё одно. Нашли на М.Земана "компромат", чтобы снять его с Президенства и окончательно перевести Чехию во "враги" РФ.Якобы он нарушил "закон" предвыборный в 2018 году.Едино, что может Россия сделать, это помочь М.Земану остаться пока до конца срока Президентом. ЕАЭС сейчас расширяется, туда хотят ввести три бывших республики, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Можно и позвать туда М.Земана. Больше мы никак не сможем помочь тем, кто стоит на нашей стороне в Европе. Надо быстрей расширять ЕАЭС.Это чтобы "застолбить" их с РФ, иначе территории могут уйти в тот же Китай, а целая Европа к США (это итак колония США). А в Европе у нас НИКОГО не останется. Сербию и ту "затаскивают" в ЕС. Финлядия уже тоже уходит.Сейчас могут и Венгрию обломать. Вот ВАМ и будут НАТО стоять намертво у наших границ. Почему Сталин забрал Закарпатье и часть Словакии, у Бенеша. Потому что, Мессинг его предупредил, что СССР развалится и мы будем одни. А нам нужно присутствие в Европе.Нужно возвращать свои земли хотя бы на Украине (Новороссию и Малороссию)к России. Путин что сам говорил по поводу подлёта Ракет? Даже с Белоруссии. Это статья про М.Земана.https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom%C3%A1c%C3%AD/dohledov%C3%BD-%C3%BA%C5%99ad-na%C5%A1el-v-prezidensk%C3%A9-kampani-zemana-t%C5%99i-poru%C5%A1en%C3%AD-z%C3%A1kona/ar-AANT9fv?ocid=msedgntpLiudmila Kosteley (Моисеева)А это территория Словакии, переданная ЧСР в мае 1945 (утверждена в ноябре 1946 Парламентом ЧСР) и переданная СССР. 250 кв.км, не Украине, как и ЗАКАРПАТЬЕ. Вот Китай не отдаёт Тибет, потому что там, в горах уже стоят РАКЕТЫ, нацеленные на Европу.А РФ ушами хлопает.Захватывайте СВОИ ЗЕМЛИ на Украине, или будет другой Афганистан, ещё ближе к нашим границам.Liudmila Kosteley (Моисеева)https://booksonline.com.ua/view.php?book=139094&page=48 А это, территория Тибета у Китая. Захватили во время войны в 1951, только освобождение в следующей войне (если будет) может отбить Тибет от Китая, а так всё ПО ЗАКОНУ. Это в России (предатели) вернули территории освобождённые СССР, а их тут же захватили США. Китай не РФ, своего не отдаёт. А кто сейчас САМЫЕ СИЛЬНЫЕ СВЕРХДЕРЖАВЫ? РОССИЯ И КИТАЙ, гегемон отдыхает. Вот и поддержите друг друга. ВЕРНУТЬ СВОИ ЗЕМЛИ! КИТАЮ-СВОЁ, и РОССИИ-СВОЁ. Кто против ВАС двоих пойдёт?! И у тибетского ламы Лобсанга Рампы написано, что " Третью Мировую начнут США с Китаем, а Россия (сначала) будет на стороне Китая..." А почему? Да потому что, США не отдаёт Китаю ЕГО (они так считают-один народ, ОДНО ГОСУДАРСТВО). А Россия считает, но "стесняется". А США (этим и отличается "птица говорун") уже подпорует опять Украину (им неважно, 60- ли миллионов, или 600, главное застолбить дальше). Это что, Украина, территория США, или Англии (бывшей США)? ЭТО НАША ТЕРРИТОРИЯ! Даже судя по тому, что ПОЛЬША ПРОДАЛА РОССИИ ЕЁ. От Киева (на Восток) за 149 тыс. золотых рублей. А потом СТАЛИН (последний раз) освободил ВСЁ ДО БЕРЛИНА! в 1945!!! Вот и объединитесь с КИТАЕМ и возьмите каждый СВОЁ! Или слушайтесь ГЕГЕМОНА -тяжело больного, и ждите, пока он поправится и начнёт НОВЫЕ ВОЙНЫ.кормчийБайден сыграл на опережение, чтобы ЗЕ при встрече 30. 08 не просил больше.Liudmila Kosteley (Моисеева)А вы не знаете "выходок" бандеровцев? Как куда едут, или летят, БОМБЯТ с новой силой ЛДНР. Корабли в Чёрном море стоят НАТО и Украины. Можно и провокацию повторить. Им украинцев не жалко. ЕС -то они (украинцы) каждый раз доказывают, что Воюют с Россией и жертвуют собой ради них. Вы что думаете, в ЕС этому не верят? А СМИ для чего? Здесь только и пишут, что России опять облом от украинцев. Они же и ЖЕРТВЫ, и ДЕТЕЙ Донбасса, повесили на Россию. Забыли День Скорьби? В РАДЕ так и сказали. А про Крым, тоже ВСЕ знают, что он РОССИЙСКИЙ, однако 46 стран собрали, на Крымскую платформу.И тут, опять БОМБИТЬ будут. Деньги выпрашивать.кормчийВы хотите меня убедить в том ,что я знаю уже давно ?Liudmila Kosteley (Моисеева)Никого убеждать я не собираюсь. Просто опять будут жертвы.Вот и надо им ответить, возможно, это будет начало конца.Просто кому-то выгодна эта война, что не заканчивают.ВТВладимир ТихомировКартинный жест! Не более!!!БОБорис Осиповевгений дроновРасчехляйте карманы панове-гуманитарка пришла!!!Вячеслав ФедчукВсё правильно - господа кинули вечно голодным псам кость и теперь будут развлекаться - глядя как эти шавки будут грызть себе глотки за лучший (для себя-родных!) кусочек или даже за право подержать в пасти этот кусок - а вдруг к зубьям что-то прилипнет!!!Вячеслав Федчук.... американцев где-то можно понять — при такой тотальной коррупции средства просто разворуют. Смысла выделять больше денег просто нет.евгений дроновОт порошенко пролетел мимо грошей! Наверное забухает с горя!!!Комментировать
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