Врач назвала причины снижения либидо у молодежи

Либидо — это сексуальное влечение, которое проявляется у парней и девушек под влиянием половых гормонов и может снижаться с возрастом в связи с уменьшением уровня этих гормонов, сообщила врач-акушер-гинеколог первой категории Галина Лазута.
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