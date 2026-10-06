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5 причин посетить форум «Код антихрупкости», если вы совмещаете бизнес и личную жизнь

5 причин посетить форум «Код антихрупкости», если вы совмещаете бизнес и личную жизнь

Собственный бизнес дает свободу, но вместе с ней часто приносит бесконечный список задач Особенно непросто тем, кто одновременно развивает компанию, строит карьеру и хочет оставаться включенным в семейную жизнь.

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