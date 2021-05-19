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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

В августе все госорганы Украины откажутся от бумажного документооборота -- В. Зеленский

Киев, 18 мая /Синьхуа/ -- 24 августа текущего года, в День Независимости, все органы государственной власти Украины будут переведены в "безбумажный" режим, который предусматривает предоставление услуг исключительно с помощью цифровых инструментов.

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