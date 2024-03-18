Медведев объяснил, почему проиграл Алькарасу в Индиан-Уэллсе

Испанец обыгрывал россиянина в финале этого турнира и год назад.фото: atptour.com--> Первая ракетка России Даниил Медведев второй год подряд проиграл Карлосу Алькарасу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.