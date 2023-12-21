Как начать инвестировать без потерь: совет финансиста

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Рынок инвестиций во время кризиса – довольно нестабильная вещь, разобраться что покупать, куда вкладывать деньги довольно непросто и тут может помочь только опытный финансовый советник, рассказал «ФедералПресс» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.