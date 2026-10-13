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Татар-информ

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Коростелев против короля: Большунов в иной лиге, ждет статус FIS и дуэль с Клебо

Коростелев против короля: Большунов в иной лиге, ждет статус FIS и дуэль с Клебо

Пока Коростелев готовится к стартам, FIS затянула проверку документов Александра Большунова. «ТИ-Спорт» разбирается, почему на этот раз чиновники решили присмотреться к Сан Санычу, каковы реальные шансы получить нейтральный статус и ждать ли противостояния с Савелием на мировых трассах.

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