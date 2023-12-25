Покупай или уходи. PRIMPRESS узнал, во сколько владивостокцам обойдется елка

В середине декабря во Владивостоке открылись елочные базары. Традиционно это не только официальные места для размещения нестационарных торговых объектов, предоставленные администрацией города, но и стихийная торговля, возникающая на «бойких» местах.
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