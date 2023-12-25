PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

234 подписчика

Покупай или уходи. PRIMPRESS узнал, во сколько владивостокцам обойдется елка

Покупай или уходи. PRIMPRESS узнал, во сколько владивостокцам обойдется елка

В середине декабря во Владивостоке открылись елочные базары. Традиционно это не только официальные места для размещения нестационарных торговых объектов, предоставленные администрацией города, но и стихийная торговля, возникающая на «бойких» местах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх