На Украине запросили дешевую альтернативу дорогим западным ЗРК

Высокая стоимость зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для Украины нецелесообразна, когда есть достаточно простых и дешевых зенитных систем, заявил 2 октября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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