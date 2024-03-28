🛣️ Дорогу от Краснодара к Крымскому мосту планируют достроить в этом году «Очень сильно развивается стройка по направлению Крымского полуострова.
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🛣️ Дорогу от Краснодара к Крымскому мосту планируют достроить в этом году «Очень сильно развивается стройка по направлению Крымского полуострова.