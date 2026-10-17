В Краснодаре готовится к рассмотрению иск, который выглядит как эталонная разборка типичной «дырявой» схемы ухода от антикоррупционного контроля.
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