МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мирные жители освобождаемого города Доброполье выходили к российским военным с плакатами "Помогите выйти!", а операторы беспилотников сопровождали их при эвакуации.
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